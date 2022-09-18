ضبط شخص مطلوب على ذمة 11 قضية نصب وسرقة وتهديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط شخص، مطلوب على ذمة 11 محضرًا، منها النصب والسرقة والتهديد بقوة السلاح.

وقالت المديرية، في بيان اليوم، إن عملية الضبط جاءت ضمن الخطة الموضوعة من رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، العميد سليمان بوشيبة، لضبط المطلوبين لدى القضاء على ذمة أحكام غيابية، والمطلوبين لدى المراكز على ذمة محاضر.

جمع المعلومات والاستدلال وضبط المتهم

وأوضحت أنه جرى تكليف أعضاء التحريات البحث والتحري، عقب ورود معلومات عن أحد المطلوبين لدى المراكز على ذمة محاضر، منها خمسة محاضر بمركز شرطة البركة وأربعة بمركز شرطة رأس اعبيدة، كما أنه مطلوب لدى قسم البحث الجنائي، فيما تنوعت المحاضر المطلوب فيها بين النصب والسرقة والتهديد.

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ولفت البيان إلى تكليف أعضاء التحريات البحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، بعد جمع المعلومات وتحديد أماكن تواجده، وإعداد كمين له، وتمكنت القوات من ضبطه والانتقال به إلى القسم، وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى «أ.س.م»، من مواليد 1990 واعترف بما نسب إليه من عمليات نصب وسرقة، واعترف بأن آخر عملية نصب قام بها بالاحتيال على مواطن، وحصل منه على مبلغ 1750 دينارًا، فيما اتخذت معه الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة.