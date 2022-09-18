نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (18 سبتمبر 2022)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا على الساحل من درنة الى طبرق.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• البحر هادئ الى خفيف الموج
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25-1.25 متر.
• الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 30 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة يوم الغد على الساحل من شحات الى درنة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على الساحل من درنة الى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1متر ويصل إلى 1.75 متر غدًا على الساحل من درنة الى طبرق.
• الرياح شمالية غربية الى بشمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.
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