نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (18 سبتمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا على الساحل من درنة الى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• البحر هادئ الى خفيف الموج

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25-1.25 متر.

• الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر 30 درجة مئوية.