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الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة شمال غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 09:07 صباحا
الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة شمال غرب ليبيا
نشرة الأرصاد الجوية اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تذبذب درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي حيث تسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين، وتبقى الرطوبة النسبية عالية على مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة
حالة السماء: السماء قليلة السحب إلى مغطاة جزئيًا.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على المناطق الساحلية تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية على الساحل، بينما تسجل على مناطق الدواخل بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا على أغلب المناطق خلال اليومين القادمين.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا غدًا على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية  معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتكون على أجدابيا وجالو والجغبوب بين 35 و38 درجة مئوية.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحماد
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على غات.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة شمال غرب ليبيا
الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة شمال غرب ليبيا
الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة شمال غرب ليبيا
الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة شمال غرب ليبيا
الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة شمال غرب ليبيا
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