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ضبط متهمين بسرقة أسلاك كهرباء في الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 11:10 مساء
ضبط متهمين بسرقة أسلاك كهرباء في الأصابعة
ضبط متهمين بسرقة أسلاك كهرباء في الأصابعة، 17 سبتمبر 2022. (إدارة حماية الطاقة الكهربائية)
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أعلنت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، اليوم السبت، ضبط متهمين اثنين بسرقة أسلاك كهرباء في الأصابعة.

ووردت معلومات لأعضاء فرع حماية الطاقة الكهربائية بالأصابعة تفيد بقيام أشخاص بسرقة أسلاك كهربائية، حسب بيان صادر عن إدارة حماية الطاقة الكهربائية. 

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تحذير من المساس بمصادر الطاقة
وبعد البحث والتحري، تمكن أعضاء الفرع بمساعدة من مركز «الشقيقة» التابع لمديرية أمن مزدة من ضبط شخصين وفرار 3 آخرين، ومصادرة أدوات قص. وخلال التحقيق، اعترف المتهمان بما نسب إليهما واتخذت الإجراءات القانونية كافة حيالهما.

وشددت إدارة حماية الطاقة الكهربائية أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول نفسه المساس بمصادر الطاقة، مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي خروقات أمنية.

أسلاك مسروقة عثر عليها بحوزة المتهمين، 17 سبتمبر 2022. (إدارة حماية الطاقة الكهربائية)
أسلاك مسروقة عثر عليها بحوزة المتهمين، 17 سبتمبر 2022. (إدارة حماية الطاقة الكهربائية)
ضبط متهمين بسرقة أسلاك كهرباء في الأصابعة
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