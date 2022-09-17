تعليق العمل بمطار طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أعلن مدير مطار طبرق الدولي سعد جاب الله، السبت، تعليق العمل بالمطار اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر؛ نظرا لما وصفه بـ«التهميش المتعمد» من مصلحة المطارات للمطار.

وقال جاب الله عبر صفحته على «فيسبوك»: «يعلق العمل داخل مطار طبرق لكل رحلات النفط والحقول وكذلك رحلات الوقود والمسؤولين من وإلى المطار إلى حين إشعار آخر».

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وأفاد مصدر مطلع «بوابة الوسط» بعقد جاب الله اجتماع بفندق «دار السلام»، مع مسؤولي طبرق أحاطهم خلاله بما يتعرض له المطار من «تهميش» من حيث الرحلات الداخلية والخارجية، فضلا عن الصيانات المستمرة أسوة بالمطارات الموجودة بالمنطقة الغربية.