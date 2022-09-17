توضيح من «الخارجية» الغانية بشأن مواطنيها المسجونين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي الغانية، الجمعة، بيانًا توضيحيًا بشأن مواطنيها المسجونين في ليبيا، وحثت الغانيين المسافرين على التوقف عن «الرحلات المحفوفة بالمخاطر» عبر طرق غير قانونية.

وأوضحت الوزارة أن السفارة الغانية في طرابلس تقدم خدمات قنصلية إلى ما لا يقل عن عشرين مواطنًا غانيًا في سجون منفصلة في مدينتي مصراتة وغريان الليبيتين، جرى القبض عليهم لارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك تشغيل بيوت دعارة، وتعاطي الكحول في الأماكن العامة، وتجارة المخدرات واستخدامها، وعدم حيازة وثائق سفر سارية (جواز السفر)، وكذلك محاولات العبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي للعام 1956، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام، والسجن المؤبد، ومدد متفاوتة في السجن، حسب خطورة الجرائم. وأبرزت أنه في الحالة المحددة لاستهلاك الكحول يمكن الحكم على الجناة بثلاث سنوات كحد أدنى، وأربع سنوات كحد أقصى. كما أن الأشخاص الموقوفين بسبب الجرائم المذكورة والذين ليس لديهم جوازات سفر وتصاريح إقامة سارية المفعول يعتبرون مرتكبي جرائم مدنية ويمكن أن يحصلوا على عقوبة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة.

الوزارة الغانية ترد على «ادعاءات» مواطنيها

وحسب البيان، فإنه رغم أن عددًا من الرعايا الغانيين المدانين كانوا يدّعون أنهم أتموا مدة عقوبتهم في السجن، فإن عمليات التحقق التي أجريناها تشير إلى وجود حالات جرى فيها إلقاء القبض على بعضهم وهم في حالة سكر في بيوت الدعارة ودون وثائق لازمة، ومن ثم يمكن أن يقضوا فترات أطول من تلك التي توقعوها.

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ونبهت الوزارة الغانية إلى أن بعض الرعايا المحكوم عليهم في السجون أو مراكز الاحتجاز يحاولون أحيانًا، رغم إدراكهم التام أحكام السجن، أن يكسبوا تعاطف المحكمة من خلال «تسجيلات صوتية» على أمل تأمين إمكانية الإفراج أو الترحيل، وبالتالي تجنب الظروف «المزرية» في السجون ومراكز الاعتقال الليبية.

وأشارت الوزارة إلى عملها على التأكد من المعلومات الرسمية من السلطات الليبية ذات الصلة حول حالة المواطنين المحتجزين في جميع أنحاء ليبيا، والعقوبات الفعلية التي يقضونها، لافتة إلى أن تواصلها مع سلطات السجون الليبية لتسهيل الإفراج عن مواطنيها يعود إلى ما قبل مايو 2021.

زيارة سجون مصراتة

ونبه البيان إلى بذل جهود للحصول على قائمة محدثة بالمواطنين الغانيين في السجون الليبية من وزارة العدل الليبية، مشيرًا إلى تحديد موعد لزيارة سجون مصراتة لإجراء مزيد التحقيق، والتأكد من صحة مزاعم تجاوز مدة الإقامة والوفيات المزعومة.

وحثت الوزارة الجمهور على التطوع بمعلومات محددة للوزارة لتسهيل تقديم المساعدة القنصلية التي تشتد الحاجة إليها، مشيرة إلى أن أي معلومات إضافية عن السجناء المذكورين في مصراتة ستكون موضع تقدير للمساعدة في التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. ونصحت الوزارة الغانيين المسافرين بالتوقف عن الشروع في هذه «الرحلات المحفوفة بالمخاطر» عبر طرق غير قانونية إلى أجزاء مختلفة من العالم؛ لأن هذا يأتي دائمًا بعواقب وخيمة.