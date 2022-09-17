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«الكهرباء»: إصلاح كوابل ضغط منخفض في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 08:26 مساء
«الكهرباء»: إصلاح كوابل ضغط منخفض في طبرق
إصلاح كوابل ضغط منخفض في طبرق، 17 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إصلاح كوابل ضغط منخفض معطوبة، وتركيب علب توزيع جديدة في طبرق.

جاء ذلك ضمن حملة استبدال علب وصناديق التوزيع المتهالكة والقديمة التي تنفذها فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع غرب طبرق بهدف تحسين الشبكة، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

- «الكهرباء»: حملة لاستبدال علب التوزيع في تاورغاء

وأغسطس الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إطلاق حملة لاستبدال علب التوزيع المتهالكة بدائرة توزيع تاورغاء، مشيرة إلى وصول الحملة إلى التجمعات السكنية بمناطق أبوقرين والوشكة وزمزم.

إصلاح كوابل ضغط منخفض في طبرق، 17 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)
إصلاح كوابل ضغط منخفض في طبرق، 17 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)
إصلاح كوابل ضغط منخفض في طبرق، 17 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)
إصلاح كوابل ضغط منخفض في طبرق، 17 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)
إصلاح كوابل ضغط منخفض في طبرق، 17 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)
إصلاح كوابل ضغط منخفض في طبرق، 17 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)
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