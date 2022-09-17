غدا.. شحن مليون برميل نفط من ميناء الحريقة إلى سنغافورة

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل ميناء الحريقة النفطي، غدًا الأحد، الناقلة «نوردك لايت» بهدف شحنها بمليون برميل نفط، وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة، في بيان مقتضب، إنه سيجرى شحن الناقلة بمليون برميل نفط من خليط خامي مسلة والسرير لصالح دولة سنغافورة.

وتمكنت ليبيا مجددًا من تحقيق استقرار في إنتاجها النفطي خلال شهر أغسطس الماضي لتحتل بذلك المرتبة الثانية أفريقيًا من حيث مستوى الإنتاج متفوقة على نيجيريا، وفق ما أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».

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ليبيا تتفوق على نيجيريا في إنتاج النفط

وإجمالًا ارتفع الإنتاج الليبي إلى مليون و123 ألف برميل يوميًا بفضل استئناف العمل في عدد من الحقول الرئيسة، بعد رفع «القوة القاهرة» في منتصف يوليو 2022. وشهد إنتاج ليبيا زيادة قوية بلغت 426 ألف برميل يوميًا، وذلك مقارنة مع شهر يوليو الذي استقر الإنتاج عند مستوى 697 ألف برميل يوميًا، ويونيو 632 ألف برميل يوميًا.

وأفريقيًا، تفوقت ليبيا على نيجيريا التي انخفض إنتاجها إلى 972 ألف برميل يوميًا في أغسطس، في مقابل تصدر أنغولا القائمة بأعلى إنتاج للنفط الخام بمتوسط مليون و187 ألف برميل يوميًا. وكان متوسط إنتاج 13 دولة من النفط الخام بلغ في المتوسط 29 مليونًا و65 ألف برميل في اليوم في أغسطس، بارتفاع 618 ألف برميل على أساس شهري.