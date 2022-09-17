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مراقبة تعليم بنغازي تؤكد انطلاق العام الدراسي غدا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 07:34 مساء
مراقبة تعليم بنغازي تؤكد انطلاق العام الدراسي غدا
طلاب بالشهادة الإعدادية يؤدون اختبارات نهاية العام في بنغازي، 7 أغسطس 2022. (مراقبة التربية والتعليم بنغازي)
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أكد مراقب شؤون التربية والتعليم في بنغازي مصطفى بالحسن الدرسي، اليوم السبت، انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، غدًا الأحد، وحض على ضرورة فتح المدارس وحضور المعلمين والإداريين.

جاء ذلك في خطاب وجههه إلى مديري مكتب التفتيش والمتابعة ومكاتب الخدمات التعليمية والمؤسسات التعليمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالموعد المذكور وعدم الاجتهاد أو التصريح بأي مواعيد تخالفه سواء للطلاب أو أولياء أمورهم.

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وحذر من يخالف ذلك بتعريض نفسه للعقوبات التي نص عليها القانون بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن العام الدراسي الجديد لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي سينطلق في 16 أكتوبر المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت، إلى البدء في برامج المرحلة الثانية من التعليم الاستدراكي اعتبارًا من 21 سبتمبر الجاري، استعدادًا للعام الدراسي 2022 - 2023.

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