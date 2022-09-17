حكومة الدبيبة: 50 مليون دينار للشركات المتعثرة والانتهاء من صرف المعاشات الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صرف المعاشات الأساسية حتى نهاية أغسطس الماضي، وتفعيل قانون رقم 1 من العام 2014 لمنح مزايا وحقوق مادية «لأسر الشهداء والمفقودين».

وأضاف جمعة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه جرى إنجاز مرتبات العاملين بالسفارات الليبية، بالإضافة للباب الثاني للبعثات الدبلوماسية وكذلك منح الطلبة، كما جرى صرف منح محفظي القرآن الكريم من قبل الهيئة العامة للأوقاف، وفق كلامه.

وأشار إلى تخصيص 50 مليون دينار للشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها عن الفترة من أول يناير إلى آخر يوليو 2022، وإحالة الباقي للمعالجة في باقي السنة المالية.

تنفيذ 43% من الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

كما تحدث جمعة عن تنفيذ 43% من الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط تحت إشراف رئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، وأن إجمالي الإفراجات خلال العام (2021 -2022) شمل 10944 موظفًا.

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جمعة: توزيع الكتاب المدرسي في بداية العام

وأشار إلى أن بداية العام الدراسي ستكون في 16 أكتوبر، مشددًا على أن الكتاب المدرسي سيكون متوافرًا منذ بداية العام. كما نوه إلى أن وزارة التعليم العالي تعكف على وضع آلية لصرف منحة طلبة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، وستصرف قبل بداية العام الجامعي الجديد.

وأضاف جمعة أن «150 شركة وطنية تعمل فى إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع السخنة / مطروح، مع عمالة يصل عددها إلى نحو ١٠٠ ألف عامل من مختلف التخصصات».