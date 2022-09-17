«الدائري الثالث» يرى النور قريبا مع مشروعات أخرى تنفذها شركات مصرية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، إن بعض المشروعات التي تنفذها شركات مصرية سترى النور قريبًا بعد الانتهاء من بعض الأمور الفنية والإدارية، خصوصًا مشروع «الدائري الثالث».

وأوضح جمعة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن المكتب الاستشاري انتهى من أعمال مراجعة المرحلة الأولى من مشروع الدائري الثالث، وهي المرحلة التي تبدأ من جنزور إلى مفترق طريق المطار، مشيرًا إلى مناقشة عدد من المشاكل الفنية مع الشركات المصرية المنفذة للمشروع.

الاتفاق مع الجانب المصري على التفاصيل الفنية لمشروع الدائري الثالث

وأكد أنه جرى الاتفاق مع الجانب المصري على هذه التفاصيل الفنية، منوهًا إلى أن ملف التعويضات الخاصة بأراضي المشروع أُنجز، ومن المقرر أن يقدم جهاز الإسكان والمرافق لائحة بشأن التعويضات.

- الغاوي يعرض 4 نقاط إضافية على ائتلاف الشركة المصرية لعقد تنفيذ مشروع الدائري الثالث بطرابلس

- عجاج: التعاقد على استكمال «الطريق الدائري» جرى وفق القانون وبمراجعة ديوان المحاسبة

- المنفي يشهد مراسم استكمال الطريق الدائري الثالث وتوقيع عقود لمشروعات جديدة

وفيما يخص المشروعات المنفذة من شركات مصرية في ليبيا بشكل عام، قال جمعة: إن بعضًا منها لا يزال تحت المراجعة من ديوان المحاسبة، وأخرى في حاجة إلى تنفيذ الباب الثالث (باب التنمية)، فيما سترى مشروعات أخرى النور قريبًا خصوصًا ما جرى تنفيذه في العام الماضي.

طلب تعديل عقد تنفيذ المشروع

وأواخر أغسطس الماضي طلبت حكومة الدبيبة من الجانب المصري ممثلا في ائتلاف شركتي «أوراسكوم»، و«حسن علام» تعدي بنود العقد.

وعرض وزير الإسكان والتعمير بحكومة الدبيبة، أبوبكر الغاوي، على ائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع 4 نقاط إضافية للعقد. وكان مجلس وزراء حكومة الدبيبة اعتمد في 22 سبتمبر الماضي إجراءات التعاقد على تنفيذ المشروع بتكلفة 4.263 مليار دينار.