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مديرية أمن طرابلس تحذر من اتصالات النصب والاحتيال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 05:22 مساء
مديرية أمن طرابلس تحذر من اتصالات النصب والاحتيال
مقر مديرية الأمن الوطني بطرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذرت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، من اتصالات النصب والاحتيال التي تصل إلى بعض المواطنين خلال هذه الأيام.

وقالت المديرية في منشور، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنه من الواجب عدم الانخداع بالمكالمات الكاذبة التي تدعي أنها من جهات رسمية معينة مثل البنوك أو المستشفيات أو شركات الاتصالات.

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علامات على أن الاتصال الوارد إليك «احتيال»
ودعت المديرية إلى الانتباه إلى مؤشرات الاتصالات الكاذبة، ومنوهة إلى أن المكالمة تبدو غير احترافية، أي أن من يقوم بها لا يعبر عن مهنية من يعمل بجهة رسمية، مع سماع ضجيج مستمر وازدحام في بيئة المتصل.

كما أن الاتصالات تكون عادة عبر تطبيقي «واتساب» أو «فايبر»، كما أن المتصل لا يتحدث اللغة العربية بشكل جيد، وفق البيان.

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