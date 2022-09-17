الحويج: الدولة يجب أن تسوق مشاريع الأسر المنتجة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، إن ما تحتاجه العملية الإنتاجية في ليبيا هو التنظيم الذي يسهلها، وإن التمويل ضرورة لاستمراريتها، مشددا على دور الدولة في تسويق مشروعات الأسر المنتجة.

وشارك الحويج في فعاليات إطلاق مبادرة «كوني منتجة» التي أشرفت عليها وزارة العمل والتأهيل بمشاركة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الاقتصاد، الخميس الماضي، بحضور وزير العمل علي العابد ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وعدد من السفراء و النساء ممن يملكن مشاريع خاصة.

مبادرة لدعم النساء وتمكينهن

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هذه المبادرة هدفها دعم النساء وخلق آفاق لهن وتمكينهن.

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دور مهم للمرأة في الإنتاج

وشدد الحويج على «القيمة السامية للمرأة في المجتمع ومدى أهميتها في العملية الإنتاجية وضرورة فعالياتها لارتباط الإنتاج بها، بما فيه إنتاج الأسرة».

وأضاف: «من المفترض أن تتولى الدولة مهمة التسويق لخلق مشاريع استقرار معيشي للأسر وتعزيز التنوع الاقتصادي للمشاريع الصغرى والمتوسطة»، مؤكدا «أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في مشاركتهم الفاعلة واستيعابهم في نشاط الأسر المنتجة كخطوة مهمة في محاربة الفقر والحد من نسبة البطالة».

وخلال إطلاق المبادرة، كرمت وزارة العمل والتأهيل عددًا من النساء المنتجات، لتختتم فعالياتها بافتتاح المعرض الخاص بالأسر المنتجة في مختلف المجالات.

جانب من إطلاق مبادرة كوني منتجة، 15 سبتمبر 2022. ( وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة)

جانب من إطلاق مبادرة كوني منتجة، 15 سبتمبر 2022. ( وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة)

جانب من إطلاق مبادرة كوني منتجة، 15 سبتمبر 2022. ( وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة)

جانب من إطلاق مبادرة كوني منتجة، 15 سبتمبر 2022. ( وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة)

الحويج خلال إطلاق مبادرة كوني منتجة، 15 سبتمبر 2022. ( وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة)