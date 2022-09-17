الدبيبة يقرر زيادة رسوم خدمات المناولة والتخزين بالموانئ الليبية بنسبة 100%

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالموانئ الليبية بنسبة 100%.

وبدأ تنفيذ القرار منذ الخميس الماضي، وألغي كل حكم يخالفه، حسب النص الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط».

14 ميناء في ليبيا تستفيد من قرار زيادة عوائد المناولة

ويبلغ عدد الموانئ الليبية 14 ميناء، وفق تقديرات مصلحة الموانئ والنقل البحري وتشمل كلًا من «طبرق والحريقة ودرنة والزويتينة ومرسى البريقة ورأس لانوف والسدرة وسرت ومصراتة والخمس وطرابلس والزاوية ومليتة وزوارة».

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الدبيبة يبحث سبب تدني إيرادات الجمارك في لقاء مع الكبير

كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بحث مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مسألة «تدني إيرادات بعض الجهات الحكومية، مثل قطاعي الاتصالات والجمارك»، في لقاء بينهما الأربعاء الماضي.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أصدر المصرف المركزي بيانًا تفصيليًا بالنفقات والإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، أشار فيها إلى واستمرار تدني إيرادات الجمارك، التي لم تورد سوى مبلغ 25 مليون دينار فقط عن شهر أغسطس.