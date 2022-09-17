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تشميع محل ومصادرة سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 02:19 مساء
تشميع محل ومصادرة سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأصابعة
مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المحال بالأصابعة، 17 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تشميع محل مواد غذائية، ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية ببعض المحلات في الأصابعة بعد حملة تفتيش أظهرت وجود عدد من المخالفات.

وقال المركز، في بيان اليوم السبت، إن مفتشيه في مكتب الأصابعة قاموا بالحملة التعاون مع جهاز الحرس البلدي، واستهدفت بعض محلات بيع المواد الغذائية ومواد التنظيف داخل نطاق البلدية.

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سوء نظافة وغياب تراخيص في بعض المحال بالأصابعة
وتبين خلال الجولة أن النظافة بشكل عام غير جيدة، وأن الإضاءة والتهوية سيئة، مع غياب تراخيص بعض المحلات، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات، وعدم وجود تكييف في أحد المخازن.

وأشار المركز إلى أن المخالفات شملت كذلك وجود للحشرات داخل المخزن، وعدم تصنيف السلع بالشكل المطلوب؛ فيما جرى توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة.

كما أكد أن بعض الأصناف جرت مصادرتها عن طريق جهاز الحرس البلدي، وذلك لسوء التخزين وانتهاء الصلاحية.

مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المحال بالأصابعة، 17 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المحال بالأصابعة، 17 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من جولة التفتيش على المحال التجارية في الأصابعة، 17 سبتمبر 2022 (مركز الرقابة على الأغذية)
جانب من جولة التفتيش على المحال التجارية في الأصابعة، 17 سبتمبر 2022 (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المحال بالأصابعة، 17 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المحال بالأصابعة، 17 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من جولة التفتيش على المحال التجارية في الأصابعة، 17 سبتمبر 2022 (مركز الرقابة على الأغذية)
جانب من جولة التفتيش على المحال التجارية في الأصابعة، 17 سبتمبر 2022 (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المحال بالأصابعة، 17 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المحال بالأصابعة، 17 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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