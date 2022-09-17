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الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 10:07 صباحا
الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي
نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت (17 سبتمبر 2022). (أرشيفية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على ساحل ليبيا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
•  السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، بينما تكون جنوبية شرقية هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 30 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25-0.50 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.
• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي
الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي
الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي
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