استخراج بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق التأمين الصحي العام بدء تسجيل المتقاعدين وتصويرهم واستلام بطاقاتهم في بنغازي، تمهيدًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم.

وقالت الصندوق في بيان صحفي، إن نقطة استقبال المتقاعدين ستبدأ العمل خلال مقرها بمكتب الشؤون الاجتماعية بالمدينة (عمارات 602) على إصدار البطاقات للمنتفعين الذين سجلوا عن طريق المنظومة أو إحدى نقاط التسجيل وفق إجراءات منظمة تكفل للمنتفع استخراج بطاقته بكل يسر وسهولة.

ومن المقرر توجيه رسائل للمنتفعين عبر هواتفهم الخاصة تحدد موعد الحضور للتصوير واستلام البطاقة، حفاظًا على تنظيم العمل وتوفير الراحة الكاملة للمنتفعين ودون الحاجة للانتظار.

وفي 4 يونيو الماضي، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، السبت، أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي بمجمع العيادات ببلدية طرابلس.

صندوق التأمين الصحي العام

يشار إلى أن صندوق التأمين الصحي العام يتبع رئاسة الوزراء وأنشئ بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 854 لسنة 2017 ليقدم خدمات التأمين الصحي لكافة الليبيين بجميع فئاتهم العمرية ومقدراتهم الاقتصادية وأحوالهم الصحية المتباينة وضمان تقديم خدمات رعاية صحية متميزة.

ويخضع صندوق التأمين الصحي العام لضوابط القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ويقدم خدماته وفق القانون رقم 20 لسنة 2010 بشأن التأمين الصحي.