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بعد تقدمه ببلاغ كاذب.. ضبط موظف سرق 50 ألف دينار من شركة يعمل بها في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 10:44 مساء
بعد تقدمه ببلاغ كاذب.. ضبط موظف سرق 50 ألف دينار من شركة يعمل بها في صبراتة
جزء من مبلغ مالي سرق من شركة في صبراتة، 16 سبتمبر 2022، (الداخلية)
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ضبط قسم البحث الجنائي صبراتة موظفا في إحدى الشركات بتهمة سرقة 50 ألف دينار منها.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم المتهم ببلاغ إلى القسم مفاده تعرضه للسرقة من مجهولين اعترضوا طريقه خلال رحلته على الطريق الرابط بين صبراته والعجيلات، زاعما أنهم سرقوا المبلغ وسيارته أيضا، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

بلاغ كاذب
ومن خلال عمليات البحث والتحري، اتضح أن بلاغه كاذب لغرض سرقة المبلغ المالي الذي يخص الشركة التي يعمل بها، وكذلك عثر على سيارته.

وتبين أنه أوكلت للموظف مهمة إيداع المبلغ في حساب الشركة بأحد البنوك، غير أنه خان الأمانة رفقة شخص آخر للسرقة المبلغ، وبعد التحقيق استرجع نصف قيمة المبلغ والنصف الأخر لازال بحوزة الشخص الآخر.

واتخذت الاجراءات القانونية حيال المتهم، ولازال البحث والتحري مستمر لضبط شريكه في الجريمة.

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