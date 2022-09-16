ضبط أحد أفراد عصابة سرقت أسلاك كهرباء من مصنع لدائن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة سيدي خليفة بمدينة بنغازي أحد أفراد تشكيل عصابي سرق أسلاك كهرباء من مصنع اللدائن بمنطقة سيدي خليفة.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات بالمركز عن أشخاص ينقلون أسلاك كهرباء على متن سيارة بجوار المصنع، وحين توجههم إلى المكان عثروا على السيارة معطلة وجوارها أسلاك كهرباء مبعثرة، حيث جرى نقل السيارة والأسلام إلى المركز، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وتوصل رجال التحريات إلى هوية صاحب السيارة، واسترجوه حتى ضبط في كمين وبحوزته قنبلة يدوية، رفقة شخص آخر، ونقلا إلى القسم حيث اعترف بتأجيره السيارة لشخص بمنطقة الماجوري مقابل 100 دينار لكل عملية سرقة، وأنه يعلم بتورط أفراد التشكيل العصابي بسرقة أسلاك الكهرباء من عدة مناطق، مشيرا إلى أن الشخص الموقوف معه لا علاقة له بوقائع السرقة، وقد أحيلا في النهاية إلى النيابة العامة، ولازال البحث جاري عن باقي أفراد التشكيل.