Atwasat

السفارة التركية تتحدث عن ذكري يوم الشهيد.. ماذا قالت؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 06:09 مساء
السفارة التركية تتحدث عن ذكري يوم الشهيد.. ماذا قالت؟
صورة أرشيفية للسفير التركي خلال حوار مع وكالة «الأناضول»، 2 أغسطس 2022.
alwasat radio

تحدثت السفارة التركية لدى ليبيا عن ذكرى يوم الشهيد، مشيدة بشيخ الشهداء عمر المختار وجميع شهداء ليبيا.

وقالت السفارة في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لمناسبة يوم 16 سبتمبر للشهيد، نستذكر البطل عمر المختار وجميع شهداء ليبيا باحترام ونترحم لأرواحهم الطاهرة، فلتكن مثواهم الجنة».

وتحيي ليبيا ذكري «يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار وحدد القانون رقم «5» الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، «يوم الشهيد» باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.

ماذا قال المنفي والدبيبة وباشاغا في ذكرى «يوم الشهيد»؟
وأحيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، ذكرى يوم الشهيد، متعهدا بتحمل المسؤولية والمضي قدما نحو الاستقرار والبناء، وذلك في تغريدة حسابه على «تويتر». أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقد اعتبر أن شيخ الشهداء عمر المختار سيبقى «رمزا لنضال الوطن ووحدته»، وذلك في الذكرى 91 لاستشهاده والتي تتزامن مع إحياء ليبيا لـ«يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام.

فيما دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى الاهتداء بروح الشهداء لتحقيق المصالحة والاستقرار والوصول إلى وطن لا غالب فيه ولا مغلوب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دفن جثة عثر عليها مقيدة اليدين قرب مدينة إيزيوم الأوكرانية

دفن جثة عثر عليها مقيدة اليدين قرب مدينة إيزيوم الأوكرانية
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» في ...
حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل

حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد

5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم

الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم
ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها

ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»

بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»
تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس

تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس
العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد

العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد
بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا

بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا ...
باتيلي والشتاء والهجرة

باتيلي والشتاء والهجرة
الواقعية الإيطالية والواقع الليبي

الواقعية الإيطالية والواقع الليبي
رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ...
ليبيا تبحث مع تونس إعادة فتح المراكز الثقافية
ليبيا تبحث مع تونس إعادة فتح المراكز الثقافية
المنفي يناقش مع السفير الألماني مخرجات مسار برلين
المنفي يناقش مع السفير الألماني مخرجات مسار برلين
المنقوش في ذكرى استشهاد عمر المختار: رمز لوحدة بلادنا
المنقوش في ذكرى استشهاد عمر المختار: رمز لوحدة بلادنا
السفارة التركية تتحدث عن ذكري يوم الشهيد.. ماذا قالت؟
السفارة التركية تتحدث عن ذكري يوم الشهيد.. ماذا قالت؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
المزيد
ضبط أحد أفراد عصابة سرقت أسلاك كهرباء من مصنع لدائن في بنغازي
ضبط أحد أفراد عصابة سرقت أسلاك كهرباء من مصنع لدائن في ......
مفوضية الانتخابات: انطلاق منتدى مراقبي الجنوب في أوباري
مفوضية الانتخابات: انطلاق منتدى مراقبي الجنوب في أوباري...
ذكرى يوم الشهيد توحد كشافة ليبيا (صور)
ذكرى يوم الشهيد توحد كشافة ليبيا (صور)...
السفارة التركية تتحدث عن ذكري يوم الشهيد.. ماذا قالت؟
السفارة التركية تتحدث عن ذكري يوم الشهيد.. ماذا قالت؟...
المنقوش في ذكرى استشهاد عمر المختار: رمز لوحدة بلادنا
المنقوش في ذكرى استشهاد عمر المختار: رمز لوحدة بلادنا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط