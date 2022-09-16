المنقوش في ذكرى استشهاد عمر المختار: رمز لوحدة بلادنا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة إن ذكرى وفاة شيخ الشهداء «عمر المختار»، تتجدد معها ذكراه، فأمثاله يبقون ولا يموتون، وذلك في تغريدة لمناسبة الذكرى 91 لاستشهاد عمر المختار.

وأضافت المنقوش «كان مثالا يحتذى به في حياته مناضلا ومجاهدا، وبعد موته رمزا لوحدة بلادنا، وعلما يذكّر بالاستقلال والأصالة الوطنية»، وتابعت «لقد أشاد بجهادك خصومك وأعداؤك قبل أي أحد. رحمه الله عليك».

وتحيي ليبيا ذكري «يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار وحدد القانون رقم «5» الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، «يوم الشهيد» باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.

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ماذا قال المنفي والدبيبة وباشاغا في ذكرى «يوم الشهيد»؟

وأحيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، ذكرى يوم الشهيد، متعهدا بتحمل المسؤولية والمضي قدما نحو الاستقرار والبناء، وذلك في تغريدة حسابه على «تويتر». أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقد اعتبر أن شيخ الشهداء عمر المختار سيبقى «رمزا لنضال الوطن ووحدته»، وذلك في الذكرى 91 لاستشهاده والتي تتزامن مع إحياء ليبيا لـ«يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام.

فيما دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى الاهتداء بروح الشهداء لتحقيق المصالحة والاستقرار والوصول إلى وطن لا غالب فيه ولا مغلوب.