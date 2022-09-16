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الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 03:37 مساء
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10 - 15 سبتمبر 2022). (أرشيفية)
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تباين الأداء الأسبوعي لأسعار العملات العربية والدولية في السوقين الرسمية والموازية مقابل الدينار في الفترة بين (10 و15 سبتمبر  2022).

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.93 دينار يوم الخميس مقابل 4.94 دينار يوم الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.71 دينار مقابل 5.72 دينار ، وسعر اليورو إلى 4.94 دينار مقارنة بـ 4.96 دينار الأحد. في حين تراجع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.

سعر الدينار الليبي في السوق الموازية
في السوق الموازية، هبط سعر صرف الدولار بفارق قرشين إلى 5.17 دينار مقابل 5.19 دينار. وارتفع سعر اليورو قرشين اثنين مسجلا 5.18 دينار مقابل 5.16 دينار، فيما هبط الجنيه الإسترليني إلى 6.15 دينار مقابل 6.16 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي. وهبط سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 211 دينارا مقارنة بـ212 السبت.

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