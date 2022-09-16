Atwasat

في «يوم الشهيد».. باشاغا يدعو إلى المصالحة ووطن «لا غالب فيه ولا مغلوب»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 02:58 مساء
في «يوم الشهيد».. باشاغا يدعو إلى المصالحة ووطن «لا غالب فيه ولا مغلوب»
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، إلى الاهتداء بروح الشهداء لتحقيق المصالحة والاستقرار والوصول إلى وطن لا غالب فيه ولا مغلوب.

وجاءت دعوة باشاغا في ذكري «يوم الشهيد» الذي تحييه ليبيا في 16 سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار. وحدد القانون رقم «5» الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، «يوم الشهيد» باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.

وغرد باشاغا على حسابه بموقع «تويتر» قائلا: «لمناسبة عيد الشهيد، استذكر كل تضحيات الشهداء والجرحى والمناضلين في سبيل استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها والدفاع عنها»، وأضاف: «يجب أن تكون تضحيات الشهداء نبراسا نهتدي به لتحقيق المصالحة والاستقرار والازدهار، وللوصول إلى وطن يجمعنا جميعا لا غالب فيه ولا مغلوب، بمشاركة الكل من أبناء ليبيا لا باستئثار فئة عن بقية الليبيين بالحكم واستغلال الموارد والخيرات».

- المنفي يحيي «يوم الشهيد» ويدعو لاستلهام الدروس من عمر المختار
- في «يوم الشهيد».. الدبيبة يتعهد بالمضي نحو الاستقرار عبر الانتخابات
- ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار

ماذا قال المنفي والدبيبة في ذكرى «يوم الشهيد»؟
وأحيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، ذكرى يوم الشهيد، متعهدا بتحمل المسؤولية والمضي قدما نحو الاستقرار والبناء.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «في يوم الشهيد، نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا في معارك الحرية والكفاح، وارتوت بدمائهم الزكية أرض ليبيا الطاهرة، نتعهد لأبناء شعبنا في هذه المناسبة أن نتحمل مسؤوليتنا للمضي قدما نحو الاستقرار والبناء والذي لا سبيل له سوى الانتخابات».

بدوره، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن شيخ الشهداء عمر المختار سيبقى «رمزا لنضال الوطن ووحدته»، وذلك في الذكرى 91 لاستشهاده والذي تتزامن مع إحياء ليبيا لـ«يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام.

وقال المنفي: «عاش المختار مدافعا عن الأرض والعرض أمام جحافل الاستعمار البغيض»، وأضاف: «لقد كان معلما للأجيال، يعلمهم ويحفظهم القرآن الكريم، وكان مدرسة مستقلة بذاتها، علينا أن نستلهم منها الدروس والعبر، في الحفاظ على سيادة الوطن والمضي نحو التصالح والسلام لبناء الوطن»، واختتم: «ستبقى ذكرى هذا الرمز الوطني خالدة في قلوبنا ما حيينا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل

حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل
الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم

الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم
ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها

ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»

بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»
تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس

تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس
العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد

العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد
بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا

بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا ...
باتيلي والشتاء والهجرة

باتيلي والشتاء والهجرة
الواقعية الإيطالية والواقع الليبي

الواقعية الإيطالية والواقع الليبي
رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يحيي «يوم الشهيد» ويدعو لاستلهام الدروس من عمر المختار
المنفي يحيي «يوم الشهيد» ويدعو لاستلهام الدروس من عمر المختار
المقريف يكشف تطورات ملف الكتاب.. ويرد على شكاوى طلاب الثانوية
المقريف يكشف تطورات ملف الكتاب.. ويرد على شكاوى طلاب الثانوية
في «يوم الشهيد».. باشاغا يدعو إلى المصالحة ووطن «لا غالب فيه ولا مغلوب»
في «يوم الشهيد».. باشاغا يدعو إلى المصالحة ووطن «لا غالب فيه ولا ...
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ...
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
المزيد
المنقوش في ذكرى استشهاد عمر المختار: رمز لوحدة بلادنا
المنقوش في ذكرى استشهاد عمر المختار: رمز لوحدة بلادنا...
المنفي يناقش مع السفير الألماني مخرجات مسار برلين
المنفي يناقش مع السفير الألماني مخرجات مسار برلين...
ليبيا تبحث مع تونس إعادة فتح المراكز الثقافية
ليبيا تبحث مع تونس إعادة فتح المراكز الثقافية...
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها ......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط