في «يوم الشهيد».. باشاغا يدعو إلى المصالحة ووطن «لا غالب فيه ولا مغلوب»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، إلى الاهتداء بروح الشهداء لتحقيق المصالحة والاستقرار والوصول إلى وطن لا غالب فيه ولا مغلوب.

وجاءت دعوة باشاغا في ذكري «يوم الشهيد» الذي تحييه ليبيا في 16 سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار. وحدد القانون رقم «5» الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، «يوم الشهيد» باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.

وغرد باشاغا على حسابه بموقع «تويتر» قائلا: «لمناسبة عيد الشهيد، استذكر كل تضحيات الشهداء والجرحى والمناضلين في سبيل استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها والدفاع عنها»، وأضاف: «يجب أن تكون تضحيات الشهداء نبراسا نهتدي به لتحقيق المصالحة والاستقرار والازدهار، وللوصول إلى وطن يجمعنا جميعا لا غالب فيه ولا مغلوب، بمشاركة الكل من أبناء ليبيا لا باستئثار فئة عن بقية الليبيين بالحكم واستغلال الموارد والخيرات».

- المنفي يحيي «يوم الشهيد» ويدعو لاستلهام الدروس من عمر المختار

- في «يوم الشهيد».. الدبيبة يتعهد بالمضي نحو الاستقرار عبر الانتخابات

- ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار

ماذا قال المنفي والدبيبة في ذكرى «يوم الشهيد»؟

وأحيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، ذكرى يوم الشهيد، متعهدا بتحمل المسؤولية والمضي قدما نحو الاستقرار والبناء.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «في يوم الشهيد، نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا في معارك الحرية والكفاح، وارتوت بدمائهم الزكية أرض ليبيا الطاهرة، نتعهد لأبناء شعبنا في هذه المناسبة أن نتحمل مسؤوليتنا للمضي قدما نحو الاستقرار والبناء والذي لا سبيل له سوى الانتخابات».

بدوره، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن شيخ الشهداء عمر المختار سيبقى «رمزا لنضال الوطن ووحدته»، وذلك في الذكرى 91 لاستشهاده والذي تتزامن مع إحياء ليبيا لـ«يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام.

وقال المنفي: «عاش المختار مدافعا عن الأرض والعرض أمام جحافل الاستعمار البغيض»، وأضاف: «لقد كان معلما للأجيال، يعلمهم ويحفظهم القرآن الكريم، وكان مدرسة مستقلة بذاتها، علينا أن نستلهم منها الدروس والعبر، في الحفاظ على سيادة الوطن والمضي نحو التصالح والسلام لبناء الوطن»، واختتم: «ستبقى ذكرى هذا الرمز الوطني خالدة في قلوبنا ما حيينا».