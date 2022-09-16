«الكهرباء»: تشغيل محطة تحويل «طمزين الجديدة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، تشغيل محطة تحويل «طمزين الجديدة» جهد «11/66 ك.ف» وربطها على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات التشغيلية على الجزء الخاص بخلايا «11 ك.ف».

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إنها تنتظر إدارة مشروعات التوزيع والمقاول المنفذ لاستبدال خلايا «66 ك. ف» بمعدات جديدة تهيئة لتشغيلها، متوقعة أن تسهم المحطة في دعم التغذية الكهربائية في منطقة الجبل الغربي.

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والأحد، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انتهاء أعمالها بمشروع محطة مصراتة الاستعجالي، ودخولها قريبًا على الشبكة العامة، بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميغاوات. وأوضح الشركة أنها قاربت على الانتهاء من مشروع خط نقل الطاقة أوباري-الفجيج 220ك.ف، لربط الوحدتين الأولى والثانية على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 340 ميغاوات.

من أعمال تشغيل محطة تحويل «طمزين الجديدة»، 15 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال تشغيل محطة تحويل «طمزين الجديدة»، 15 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال تشغيل محطة تحويل «طمزين الجديدة»، 15 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)