«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على طول الساحل، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1.25 مترا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول ظهر الغد إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 مترا.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 30 درجة.

- الرؤية جيدة.