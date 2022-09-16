ضبط مواد غذائية «مسرطنة» في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

ضبطت أجهزة الحرس البلدي فرع أجدابيا والبريقة وانتلات ومرادة والزويتينة كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تحمل «ألوان مسرطنة» بمدينة أجدابيا

جاء ذلك خلال حملة للدوريات الأمنية المشتركة مع فروع الحرس البلدي في مناطق البريقة وانتلات ومرادة والزويتينة على المحال التجارية وذلك بحضور المفتش الصحي، وفق تصريح رئيس رئيس الشؤون الإدارية في جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا الرائد علي الصبحي إلى «بوابة الوسط».

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وأشار صبحي إلى نقل الكميات المضبوطة إلى مقر الفرع وإتلافها وإيداع إصحابها السجن إلى حين إحالتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

ضبط مواد غذائية مسرطنة في أجدابيا، 15 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)