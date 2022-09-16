وفاة مسنة صدمتها سيارة بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط

لقيت سيدة تبلغ من العمر سبعين عامًا مصرعها بعدما صدمتها سيارة بالقرب من المجمع الصحي غرغور بطريق المطار في العاصمة طرابلس.

وأفادت مديرية أمن طرابلس، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن سائق سيارة سلَّم نفسه لقسم مرور أبوسليم، ليتم إحالته إلى نيابة المرور من حيث الاختصاص.

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ضبط 40 مركبة آلية مخالفة

وفي سياق آخر، أعلنت المديرية عن ضبط 40 مركبة آلية مخالفة، خلال حملة تفتيشية لقسم شرطة النجدة، بالتمركزات الأمنية على المركبات المخالفة لقوانين والقواعد المرورية.

وأضافت أن هذه الحملة تأتي ضمن أعمال قسـم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس لإعادة الانضباط في شوارع العاصمة طرابلس، من خلال إلزام المواطنين بالقوانين والقواعد المرورية.