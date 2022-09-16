شاهد في «وسط الخبر»: معارك عقيلة صالح بعد المحكمة العليا.. «الرئاسي» والمناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الضوء على أجواء وقرارات مجلس النواب اليوم الخميس، خاصة تصريحات رئيسه المستشار عقيلة صالح، الذي اعتبر أن المجلس الرئاسي لا يمكنه أن يضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، داعيا إياه إلى التقيد «باختصاصاته»، والإعلان عن مقترح لعدد من النواب بإنشاء محكمة دستورية.

وفتح البرنامج نقاشا حول معارك المستشار عقيلة صالح، والتي تجلت في تعيين عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا، خلفا للمستشار محمد الحافي، وانتقاد محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، واتهام المجلس الرئاسي بـ«الانحياز» لرئيس الحكومة «منتهية الولاية» عبدالحميد الدبيبة.

- «النواب» يسمي عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا

- عقيلة: مقترح بإنشاء محكمة دستورية.. وسنعد خطة لتوزيع دخل النفط والغاز

- عقيلة: المجلس الرئاسي لا يمكنه وضع قاعدة دستورية

وعرض البرنامج السيرة الذاتية لعبدالله أبورزيزة، المولود في طرابلس العام 1966، والحاصل على ليسانس القانون من جامعة بنغازي، قبل أن يعمل معاونا للنيابة بالمحكمة العليا سنة 1989، ثم محاميا بنيابة النقض بالمحكمة العليا العام 2006، ومستشارا بالمحكمة العام 2016.

واستمع البرنامج إلى رؤية بشأن التطورات الحالية مع كل من: المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، والباحث السياسي خالد الشارف.