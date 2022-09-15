حكومة باشاغا تتعهد بتوفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، انطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد 18 سبتمبر، متعهدة بتوفير الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية وكل ما تتطلبه العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لوزارة التربية والتعليم بمدينة بنغازي، الخميس، برئاسة الوزير جمعة خليفة الجديد مع مراقبي التربية والتعليم، بحسب ما نشرته صفحة «أخبار وزارات الحكومة» على «فيسبوك».

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واستعرض الاجتماع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، وخلص إلى انطلاق العام الدراسي يوم الأحد 18 سبتمبر بالبلديات كافة، حيث تعهد الوزير بتنفيذ جملة من الإجراءات اللازمة لذلك.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون يوم 18 سبتمبر المقبل، مؤكدا التعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي بعد ترسية العطاء عليها واعتماده من قبل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتسليم الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة.

جانب من الاجتماع الثاني لوزارة التربية والتعليم بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي (صفحة أخبار وزارات الحكومة على فيسبوك)