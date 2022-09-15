عقيلة صالح يبحث مع عبدالجليل وأسامة حماد ملف مرضى الأورام

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع وزيري الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، والتخطيط والمالية أسامة حماد، ملف مرضى أطفال الأورام وسبل معالجة الصعوبات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وقال بليحق إن اللقاء تناول سير العمل في وزارة الصحة والصعوبات التي تواجهها في عدد من الملفات الصحية المهمة، التي تهم المواطن منها ملف مرضى أطفال الأورام وسبل معالجة هذه الملفات المُلحة.

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والثلاثاء الماضي، أكدت حكومة باشاغا سداد قيمة الديون المستحقة لصالح مركز الحسين لعلاج الأورام بالأردن، مشيرة إلى الاتفاق على إيفاد 60 حالة للعلاج لدى المركز على دفعات خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته صفحة «أخبار وزارات الحكومة» على «فيسبوك».

كما تعهد نائب الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، بتوفير الاحتياجات العاجلة للمركز الوطني للأورام بنغازي، بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل.