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ترقيات استثنائية للعاملين بجهاز الإسعاف ومركز طب الطوارئ والدعم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 10:53 مساء
ترقيات استثنائية للعاملين بجهاز الإسعاف ومركز طب الطوارئ والدعم
سيارات إسعاف متمركزة أمام مصحة الفهد الجمعة 2 سبتمبر 2022. (مصحة الفهد)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارين بشأن منح ترقيات استثنائية للعاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ ومركز طب الطوارئ والدعم من الدرجة الحالية إلى الدرجة التي تليها، وذلك، تقديرا لدورهم الاستثنائي خلال القيام بواجبهم في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيرا.

ونشرت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، صورة للقرارين رقم (414) الخاص بترقية العاملين بمركز طب الطوارئ والدعم والمرفق به 4 كشوفات تتضمن أسماء المستهدفين بالترقيات الاستثنائية للدرجات الوظيفية التالية، وكذلك القرار رقم (413) الخاص بترقية العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ والمرفق به كشف بأسماء المستهدفين بالترقيات.

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ولكل من جهاز الإسعاف والطوارئ ومركز طب الطوارئ والميدان جهود مقدرة خلال السنوات الأخيرة خاصة في الأوقات التي تشهد اشتباكات بعدة مناطق حيث تعمل أطقم الجهتين وسط طبيعة خطرة أمنيا من أجل إنقاذ الأرواح وتقديم خدمات الإسعاف والإخلاء من مناطق الاشتباكات، فضلا عن دورها التقليدي في التعامل مع الحوادث في مختلف المناطق.

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