Atwasat

إقفال محاجر الطوب الأبيض ببلدية بني المردوم شرق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الخميس 15 سبتمبر 2022, 09:34 مساء
إقفال محاجر الطوب الأبيض ببلدية بني المردوم شرق بني وليد
عناصر مركز شرطة المردوم وجهاز الشرطة الزراعية بأحد المحاجر في المنطقة خلال جولة تفتيشية. (الإنترنت)
alwasat radio

أقفل مأمور الضبط القضائي بمكتب النائب العام، الخميس، جميع محاجر الطوب الأبيض الواقعة في نطاق بلدية المردوم، وفق ما أكده رئيس جهاز اشرطة الزراعية ببني وليد عبدالمجيد البراني لـ«بوابة الوسط».

وقام جهاز الشرطة الزراعية بمدينة بني وليد، بالتعاون مع دوريات تابعة لمركز شرطة المردوم، بحصر المخالفات الواقعة على محاجر الطوب الأبيض ببلدية المردوم الواقعة شرق المدينة.

- حملة أمنية موسعة لوقف الرعي الجائر بالإبل ومنعه بجانب الطريق السريع ببني وليد
- حملة أمنية لوقف التخريب وأعمال التعدي على الأراضي الزراعية ببني وليد

وقال رئيس جهاز الشرطة الزراعية ببني وليد، عبدالمجيد البراني، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عددا من أصحاب تلك المحاجر غير ملتزمين بالإجراءات والشروط حيث يقومون بزيادة الحفر في العمق، مؤكدا أنه «جرى إقفال جميع المحاجر بالمنطقة من قبل مأمور الضبط القضائي بمكتب النائب العام».

وذكر البراني، أن المعاينة الميدانية لتلك المحاجر مستمرة ولن تتوقف، منوها إلى استمرار جهاز الشرطة الزراعية في رصد المخالفات والعمل العشوائي في محاجر الطوب حماية للبيئة ولحياة المواطنين.

عناصر مركز شرطة المردوم وجهاز الشرطة الزراعية بأحد المحاجر في المنطقة خلال جولة تفتيشية. (الإنترنت)
عناصر مركز شرطة المردوم وجهاز الشرطة الزراعية بأحد المحاجر في المنطقة خلال جولة تفتيشية. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة

«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»

مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»
إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد
العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد
ندوة حول المسار الدستوري وحقوق التبو والطوارق والأمازيغ في طرابلس
ندوة حول المسار الدستوري وحقوق التبو والطوارق والأمازيغ في طرابلس
بحضور سفراء أجانب.. الإعلان عن إطلاق منتدى التعاون للدبلوماسية الاقتصادية
بحضور سفراء أجانب.. الإعلان عن إطلاق منتدى التعاون للدبلوماسية ...
قفل باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة
قفل باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة
تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس
تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
المزيد
عناصر من حرس المنشآت يهددون بقفل 3 موانئ نفطية للمطالبة بزيادة مرتباتهم
عناصر من حرس المنشآت يهددون بقفل 3 موانئ نفطية للمطالبة ......
مع بدء التطبيق.. استياء شعبي من رفع أسعار الكهرباء
مع بدء التطبيق.. استياء شعبي من رفع أسعار الكهرباء...
إقفال محاجر الطوب الأبيض ببلدية بني المردوم شرق بني وليد
إقفال محاجر الطوب الأبيض ببلدية بني المردوم شرق بني وليد...
تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس
تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس...
قفل باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة
قفل باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط