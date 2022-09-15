إقفال محاجر الطوب الأبيض ببلدية بني المردوم شرق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أقفل مأمور الضبط القضائي بمكتب النائب العام، الخميس، جميع محاجر الطوب الأبيض الواقعة في نطاق بلدية المردوم، وفق ما أكده رئيس جهاز اشرطة الزراعية ببني وليد عبدالمجيد البراني لـ«بوابة الوسط».

وقام جهاز الشرطة الزراعية بمدينة بني وليد، بالتعاون مع دوريات تابعة لمركز شرطة المردوم، بحصر المخالفات الواقعة على محاجر الطوب الأبيض ببلدية المردوم الواقعة شرق المدينة.

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وقال رئيس جهاز الشرطة الزراعية ببني وليد، عبدالمجيد البراني، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عددا من أصحاب تلك المحاجر غير ملتزمين بالإجراءات والشروط حيث يقومون بزيادة الحفر في العمق، مؤكدا أنه «جرى إقفال جميع المحاجر بالمنطقة من قبل مأمور الضبط القضائي بمكتب النائب العام».

وذكر البراني، أن المعاينة الميدانية لتلك المحاجر مستمرة ولن تتوقف، منوها إلى استمرار جهاز الشرطة الزراعية في رصد المخالفات والعمل العشوائي في محاجر الطوب حماية للبيئة ولحياة المواطنين.

عناصر مركز شرطة المردوم وجهاز الشرطة الزراعية بأحد المحاجر في المنطقة خلال جولة تفتيشية. (الإنترنت)