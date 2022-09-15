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تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 09:01 مساء
تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس
الدبيبة خلال تفقده منطقة الاشتباكات في طرابلس، مساء يوم 17 مايو 2022. (فيديو)
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قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تخصيص 581 ألفا و740 دينارا لصالح وزارة الحكم المحلي للصرف منه على تعويض المتضررين ببلدية طرابلس المركز نتيجة الاشتباكات التي وقعت يوم 17 مايو الماضي.

ونصت المادة الثانية من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (795) لسنة 2022 ونشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» على أن «يجري صرف التعويضات وفقا لنتائج التقرير المعد من قبل اللجنة المكلفة بالخصوص».

حصيلة اشتباكات 17 مايو في طرابلس
وشهدت العاصمة طرابلس، فجر يوم 17 مايو الماضي، اشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

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وأعلن عميد بلدية طرابلس المركز، إبراهيم أحمد الخليفي، حينها، أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بجروح وتضرر 32 سيارة وفندقين وشقة ومجمع تجاري بالمدينة، وفق ما أورده في تقرير مبدئي رفعه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.

وفي اليوم ذاته، أعلن الدبيبة، تشكيل لجنة لتقييم الأضرار وتعويض المواطنين المتضررين جراء تلك الاشتباكات، وذلك خلال جولته بالمنطقة التي شهدت الاشتباكات بالعاصمة، منددا بمحاولة باشاغا الدخول إلى المدينة.

ولقيت هذه الأحداث ردود فعل واسعة النطاق على المستوى الدبلوماسي، حيث دعت السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنب التصعيد والحفاظ على الهدوء ودعم العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
 

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