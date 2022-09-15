العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد

القاهرة - بوابة الوسط

هذا الخميس صدر العدد رقم «356» من جريدة «الوسط»، وفي صدر الصفحة الأولى موضوع تحليلي تحت عنوان «الملف الليبي إلى برلين 3». ويرى الموضوع أن الدوحة كانت محطة مهمة ضمن مسار الحراك السياسي، حيث استقبل أمير قطر عبدالحميد الدبيبة ليلتقي بعدها عقيلة صالح بعد خصومة استمرت سبع سنوات.

وعلى الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما لمناسبة ذكرى تفجير القنصلية الأميركية في بنغازي في 2012 وجاء بعنوان «تعامل أميركي مضطرب مع الملف الليبي منذ هجوم بنغازي».

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ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع حول المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وعنوانه «استطلاع أممي: 3 عاطلين من كل 5 مهاجرين في ليبيا». وتضم الصفحة أيضا موضوعا طبيا بعنوان «الصحة تواصل جهود إصلاح النظام الصحي».

الحكم بإعدام شاب ليبي مرتد عن الإسلام

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها موضوع بعنوان «جدل بعد الحكم بإعدام ليبي مرتد عن الإسلام». أيضا تضم الصفحة موضوعا عن نشاط ديوان المحاسبة وعنوانه «المحاسبة يشدد قضبته لمنع الفساد الحكومي».

وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات يتصدرها تقرير عن تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ومن بين عناوينه «تركة ثقيلة في انتظار الملك تشارلز فهل يكسب التحدي؟».

وفي الصفحة السابعة نقرأ موضوعات ثلاث منها تقرير عن السودان بعنوان «هل ينجح مشروع الدستور الانتقالي في تحريك الانسداد السياسي بالسودان؟

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مضاربة أم فقاعة أم غسل أموال؟

ومن الشؤون العربية والدولية إلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تحقيقا بعنوان «تخفيضات الأسعار في طرابلس.. مضاربة أم فقاعة أم غسل أموال؟».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع يتناول تقرير الخارجية الأميركية عن ليبيا خلال العام 2022 بعنوان «الشفافية المالية لا تزال غائبة.. ونصائح بكشف التزامات ديون الدولة».

وبعد مطالعة صفحتي الرأي ننتقل إلى صفحة الثقافة، ونقرأ فيها موضوعات متنوعة منها موضوع عنوانه «قصر الخلد يحتضن مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى». وفي صفحة الفن نطالع موضوعات وأخبارا متعددة منها تقرير خبري بعنوان «شمعة الليبي يشارك بمهرجان الأورو-أفريقي بالمغرب».

الزعيم ينجح في أول اختبار أفريقي

ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة تقريرا رئيسيا بعنوان «الزعيم ينجح في أول اختبار أفريقي» وذلك بالفوز على «كمكم»، بينما افتتح الاتحاد دوري الأبطال بالخسارة أمام فلامبو، وبجواره تقرير عنوانه «الأخضر يستهل مشواره في الكونفدرالية بثلاثية».

أما الصفحة الخامسة عشرة فنطالع فيها تقرير بعنوان «مارتينز يستعين بـ25 فارسا لخوض مواجهات البطولة الودية على أرض شهداء بنينا».

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