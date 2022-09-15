دبلوماسيون أفارقة يشيدون بجهود مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد سفيري السودان والنيجر والقائمين بالأعمال في سفارتي نيجيريا ومالي لدى ليبيا، بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، بحسب ما نشرته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس مفوضية الانتخابات عماد السايح، ظهر اليوم الخميس، سفيري السودان لدى ليبيا عثمان البشير، والنيجر أسياد كاتو، والقائمين بالأعمال في سفارتي نيجيريا ستيفن أوروو، ومالي، على هامش حضورهم للاحتفالية التي أقامتها المفوضية إحياءً لذكرى يوم الشهيد.

وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر موقعها على الإنترنت أن لقاء السايح مع الدبلوماسيين الأفارقة الذي عُقد بديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

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دعم أفريقي لمفوضية الانتخابات

وأوضحت المفوضية أن السايح بحث مع سفيري السوادن والنيجر والقائمين بالأعمال في سفارتي نيجيريا ومالي سبل التعاون في المجال الانتخابي بين دول الاتحاد الأفريقي، كما استعرض معهم تحضيرات المفوضية للانتخابات المرتقبة.

وأضافت المفوضية أن مسؤولي البعثات الدبلوماسية الأفريقية أكدوا خلال اللقاء أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، وأهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي في ليبيا، لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا.

لقاء السايح سفيري السودان والنيجر والقائمين بالأعمال في سفارتي نيجيريا ومالي. (مفوضية الانتخابات)