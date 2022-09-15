الزغيد ينتقد قرار الدبيبة فتح التسجيل العقاري

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، اليوم الخميس، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بشن فتح التسجيل العقاري، معتبرا أن هذا القرار يخالف قرار المجلس الانتقالي رقم «101».

وقال الزغيد في كلمة خلال جلسة مجلس النواب المنعقد في بنغازي: «الدبيبة خالف القرار رقم 101 الصادر عن المجلس الانتقالي بشأن قفل التسجيل العقاري». وأضاف: « الدبيبة فتح التسجيل بموجب القرار 778 لسنة 2022 ومكن شخص مستشار بتسلم مهام التسجيل العقاري على مستوى ليبيا».

وأردف إن الدبيبة رغب في تكليف مستشارين اثنين للمساعدة في هذا العمل لكنهما «رفضا تخوفًا لم قد يحدث من بيع لممتلكات ليبيا من مبان وأراضي»، وتابع «هذا ما حدث عندما خصص الدبيبة مواقع مهمة للسفارات الأميركية والتركية والقطرية والإماراتية».

وبينما طالب مجلس النواب الزغيد باتخاذ «قرار قوي» يؤكد قرار المجلس الانتقالي بشأن التسجيل العقاري، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس هو المخول وحده بالتصرف بشأن قرار المجلس الانتقالي.