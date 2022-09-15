انتحل صفة ضابط.. ضبط شخص سرق مزرعة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي شخصًا تورط في سرقة 1800 دولار وأغراض بقيمة 25 ألف دينار من مزرعة مواطن.

وتعود بداية الواقعة إلى تقدُّم مواطن ببلاغ ضد مهجولين بوقوع الحادث، مشيرًا إلى أن أحد المعتدين «كان منتحلًا شخصية ضابط بالقوات المسلحة»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وانتقل أعضاء التحريات لمكان الواقعة للمعاينة وجمع المعلومات، وبمراجعة كاميرات المراقبة جرى التعرف على الشخص منتحل صفة الضابط.

وبإعداد كمين له، جرى ضبطه وإحضاره إلى القسم حيث اعترف بما نُسِب إليه، واتضح أنه من ذوي السوابق، ومطلوب لدى مركز شرطة الحدائق على ذمة أكثر من سبعة محاضر.