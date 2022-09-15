انطلاق جلسة مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، بمقر المجلس في مدينة بنغازي، على ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في بيان مقتضب.

ويترأس الجلسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري.

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ودعا عقيلة صالح، الإثنين، أعضاء المجلس إلى حضور «جلسة رسمية» في مدينة بنغازي الخميس المقبل. وتأتي هذه الجلسة عقب زيارة المستشار عقيلة صالح الدوحة، التي امتدت ثلاثة أيام التقى خلالها كلًا من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الشورى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

واستعرض صالح مع المسؤولين في قطر خلال الزيارة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.