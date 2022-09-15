الصين تدعم عودة السلام إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا وانغ تشيمين، اليوم الخميس، حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات، ودعم عودة السلام للبلاد بما يحترم إرادة الشعب الليبي وقرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السفير الصيني مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، حسب بيان نشره، الخميس، الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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العقوري يدعو إلى عودة الشركات الصينية إلى ليبيا

وأشار البيان إلى تأكيد العقوري على «عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرص مجلس النواب على تقوية علاقات التعاون مع الصين في جميع المجالات»، مشيرًا إلى حجم المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية في ليبيا وضرورة استئناف العمل بها لإنجازها وحلحلة جميع العراقيل التي تواجهها.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على حرص مجلس النواب على دور الصين الداعم لاستقرار ليبيا، مؤكدًا احترام وحدة الأراضي الصينية ودورها في المنطقة، ووجه الدعوة لسفير الصين لزيارة مقر مجلس النواب لمزيد النقاش والتباحث لما فيه صالح الشعبين والبلدين.