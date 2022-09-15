شركة الكهرباء تعلن خطوة جديدة تمهيدا لربط محطة أوباري بالشبكة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن دائرة «الفجيج - أوباري» تمهيدًا لنقل كامل الطاقة المنتجة من محطة أوباري الغازي إلى الشبكة العامة للكهرباء.

وجاري العمل على تحويرة خاصة بربط محطة تحويل الفجيج «220 ك.ف» بمحطة تحويل أوباري «220 ك.ف»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

أعمال الربط شارفت على الانتهاء

ودخل مشروع ربط محطة أوباري بالشبكة مراحله الأخيرة، وفق بيان سابق للشركة.

وقالت شركة الكهرباء إن المشروع سيُسهم في نقل إنتاج وحدتين بالمحطة إلى الشبكة بقدرة 340 ميغاوات.