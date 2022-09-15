«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة، والبحر خفيف الموج إلى هادئ.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سـرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.