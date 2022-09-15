«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة، والبحر خفيف الموج إلى هادئ.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سـرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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