أحوال الطقس اليوم: درجات الحرارة تميل للارتفاع غربا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع على معظم مناطق الغرب، مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و36 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، واحتمال ظهور شبورة مائية خلال فترات الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الغربي، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية، فمتغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شرقية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية.