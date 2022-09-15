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شاهد في «هذا المساء»: هل تكافئ «برلين 3» عقيلة والمشري بالرئاسي.. وتنقذ الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 01:58 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: هل تكافئ «برلين 3» عقيلة والمشري بالرئاسي.. وتنقذ الانتخابات
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، نقاشًا حول الجولات المكوكية الجارية في الخارج حول الملف الليبي، بانتظار ما ستسفر عنه مناقشات الأطراف المهتمة بالحالة الليبية، وسط ما يدور عن الدعوة لمؤتمر «برلين 3».

وبعد جلسة تحضيرية لم يحضرها الليبيون، يجرى الحديث عن مؤتمر جديد في برلين حول الملف الليبي، وسط توقعات متباينة وتساؤلات عن طبيعة الأفكار المحتمل طرحها على طاولة المفاوضات، ومستقبل الحل السياسي والأجسام القائمة في ليبيا، وهو نقاش أجراه البرنامج مع كل من: عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، وعضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، ورئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية خالد الترجمان.

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وتحدثت قناة «الوسط» (WTV)، في وقت سابق اليوم عن فكرة قيل إنها تبلورت خلال الاجتماع الأخير في برلين حول ليبيا، تتمثل في اختيار قادة جدد ممثلين عن الأطراف الرئيسية لصياغة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، على أن يُبنى التصور على مبدأ «لا غالب ولا مغلوب».

ويدور المقترح حول استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مقابل أن يكلف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا بعض الوزارات السيادية، يُفترض أن يكون من بينها المالية والتخطيط والداخلية، مع إسناد مهمة اختيار وزير الدفاع للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

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