اتفاق بين الدبيبة وشكشك على معالجة عوائق تنفيذ 3 مشاريع للطرق متعاقد عليها مع شركات مصرية

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على معالجة المعوقات التي تحول دون البدء في تنفيذ 3 مشروعات للطرق متعاقد عليها مع شركات مصرية.

وعقد اجتماع الدبيبة مع شكشك بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس بحضور وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ومديري القطاع السيادي بالديوان رضا قرقاب والقطاع الخدمي عبدالباسط جبوع.

عوائق تنفيذ مشروعات الطرق المتعاقد عليها مع الشركات المصرية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع «خُصص لمتابعة مشروعات الطريق الدائري الثالث، وطريق أجدابيا ـ جالو وطريق أوباري ـ غات»، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات «تعتبر من المشاريع المهمة المتعاقد عليها مع مجموعة شركات (أوراسكوم - حسن علام – الرواد) المصرية خلال مشاريع عودة الحياة».

وأوضح المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الاجتماع «ناقش تقرير وزيري الإسكان والمواصلات بشأن العوائق التي تحول دون البدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع والخطوات اللازم اتباعها للشروع في العمل»، مؤكدًا أنه «جرى الاتفاق على معالجتها وضرورة البدء في التنفيذ لأهميتها الحيوية».

4 نقاط إضافية لعقد تنفيذ الطريق الدائري الثالث

وعرض وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، على ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس الذي يضم شركات «أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة» 4 نقاط إضافية للعقد الموقع بين الجانبين لتنفيذ المشروع، وذلك خلال اجتماعه مع ممثلين عن هذه الشركات بالقاهرة يوم 30 أغسطس الماضي.

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وتضمنت النقاط الـ4 الإضافية والمكملة لهذا العقد «إمكانية البدء بتنفيذ المشروع على مراحل ووفق المخصصات المالية المتاحة نظرا لما يمثله المشروع من أهمية للعاصمة طرابلس» و«أن تكون التجهيزات على مراحل ووفق متطلبات كل مرحلة لتقليل التكاليف التشغيلية»، و«مراعاة المدة الزمنية المحددة بالعقد والأخذ بعين الاعتبار مرحلية التنفيذ» وأن «تجزئة المشروع لا تعني إلغاء العقد الأصلي أو تقليص الأعمال وإنما في إطار جدولة الأعمال وتوفير التمويل».

اعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث وتوقيع عقد طريق أجدابيا - جالو

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

وأبرم جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات اتفاقًا، في 10 فبراير الماضي، مع ائتلاف الشركات المصرية لصيانة وتوسيع طريق (أجدابيا - جالو) بطول 252 كيلومترًا، بعد إتمام إجراءات المصادقة على العقد من ديوان المحاسبة، وذلك ضمن سلسلة التعاقدات التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية، وفق ما أعلنته وزارة المواصلات في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» يومها.

لقاء الدبيبة وشكشك لبحث معوقات تنفيذ مشروعات الطرق، الأربعاء 14 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة وشكشك لبحث معوقات تنفيذ مشروعات الطرق، الأربعاء 14 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة وشكشك لبحث معوقات تنفيذ مشروعات الطرق، الأربعاء 14 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)