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شاهد في «وسط الخبر»: الخطة الكاملة لتسوية شاملة وحفظ الكراسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 10:09 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: الخطة الكاملة لتسوية شاملة وحفظ الكراسي
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 14 سبتمبر 2022
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تحدثت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، عن فكرة قيل إنها تبلورت خلال الاجتماع الأخير في برلين حول ليبيا، تتمثل في اختيار قادة جدد ممثلين عن الأطراف الرئيسية لصياغة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، على أن يُبنى التصور على مبدأ «لا غالب ولا مغلوب».

كما ينص المقترح على استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مقابل أن يكلف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا بعض الوزارات السيادية، يُفترض أن يكون من بينها المالية والتخطيط والداخلية، مع إسناد مهمة اختيار وزير الدفاع للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

- شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا على الطاولة الإقليمية.. مخاوف ومطامع

وشهدت الأيام الماضية حراكًا دوليًا وإقليميًا فاعلاً مع الملف الليبي، في محاولة لإيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي، وهي التحركات التي يقدم قراءة لها كل من المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة صلاح البكوش، ومديرة مركز العرب للأبحاث والدراسات الدكتورة دينا محسن، وأستاذ العلوم السياسية منذر ثابت.

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