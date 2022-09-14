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النويري يبحث مع السفير الألماني التطورات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 09:14 مساء
النويري يبحث مع السفير الألماني التطورات السياسية في ليبيا
جانب من لقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت (الناطق باسم مجلس النواب)
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بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وعددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفق منشور مقتضب للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك».

وخلال الساعات الماضية، أجرى السفير الألماني عددًا من اللقاء مع الأطراف الليبية، شملت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث جرت مناقشة الجهود المبذولة لاستكمال الأساس الدستوري في ليبيا.

وقال أونماخت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «هذه الجهود مستمرة، بناء على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اجتماعات جنيف والقاهرة».

- المنقوش تبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع السياسية
- السفير الألماني يجدد استعداد بلاده لدعم مفوضية الانتخابات
- السفير الألماني بعد لقاء النويري والمشري: جهود مستمرة لاستكمال المسار الدستوري

لقاءات السفير الألماني
كما التقى السفير الألماني في وقت سابق اليوم، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، وجرى تناول مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية، بالإضافة إلى الاجتماع مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حيث أكد استعداد ألمانيا لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

تأتي تلك اللقاءات بعد محادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقِدت نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

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