وفاة مواطن بحادث سير جنوب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

استقبل مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، جثمان مواطن توفي في حادث سير وقع عند مطار السبعين على طريق سرت - الجفرة، والذي يبعد 70 كلم جنوب سرت، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر بالمستشفى لـ«بوابة الوسط» إن المواطن المتوفي انقلبت به سيارته التي كان يقودها نتيجة اختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة عن الحد المسموح به قانونا على الطريق.

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وأكدت المصادر أنه جرى تفتيش سيارة المتوفي من قبل المسعف ونقل محتوياتها إلى مكتب الأمن بمستشفى ابن سينا والتي اشتملت على مسدس و5 طلقات و7 آلاف و780 دينار وجهاز لابتوب وبعض الملابس تمهيدا لتسليمها إلى عائلته.

سيارة المواطن المتوفي في موقع الحادث على طريق سرت - الجفرة. (الإنترنت)

سيارة المواطن المتوفي في موقع الحادث على طريق سرت - الجفرة. (الإنترنت)