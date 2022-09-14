ارتفاع عدد وفيات حادث السير شمال الشويرف إلى 6 حالات

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء حادث السير الذي وقع شمال الشويرف، صباح اليوم الأربعاء، إلى ست حالا وفاة، بعدما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم، وفاة أحد المصابين بمدينة غريان أثناء نقله إلى العاصمة طرابلس لتلقي العلاج.

وأضاف جهاز الإسعاف والطوارئ، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن عدد المصابين جراء الحادث الذي وقع على بعد 5 كلم شمال الشويرف، بلغ 6 حالات نقلوا إلى مدينة طرابلس عبر فرق الطوارئ التابعة لمكتب جهاز الإسعاف والطوارئ بالشويرف.

- وفاة 5 مواطنين وإصابة آخرين في حادث سير شمال الشويرف

وذكر الجهاز أن المصابين توقفوا أثناء نقلهم إلى طرابلس في مدينة غريان لإجراء فحوص طبية دورية كنقطة كشف واستراحة، مؤكدًا دعم الفرق الناقلة من قبل فريق الطوارئ التابع لجهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة غريان.

5 وفيات بموقع الحادث شمال الشويرف

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر محلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن 5 مواطنين لقوا حتفهم وأُصيب آخرون إثر حادث تصادم بين سيارتين على بعد 5 كلم شمال الشويرف، صباح اليوم، مشيرًا إلى نقل المصابين إلى مستشفيات في طرابلس وسبها لتلقي العلاج.

وذكر المصدر أن السياريتن اللتين تصادمتا على الطريق شمال الشويرف كانتا تقلان عائلتين من مدينتي سبها وبراك الشاطئ، موضحًا أن 5 مواطنين توفوا فور وقوع الحادث.