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إعلان تأسيس حراك للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 07:39 مساء
إعلان تأسيس حراك للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في البيضاء
عدد من المشاركين في اجتماع البيضاء لتأسيس حرك المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
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أعلنت مجموعة من الأعيان والمشايخ والمثقفين والنشطاء والمهتمين بالشأن السياسي والاجتماعي، «تأسيس حراك شعبي اجتماعي لإجراء الانتخابات الرئاسية باعتباره حقًا شرعيًا يكفله الإعلان الدستوري وجميع المواثيق الدولية».

جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي الأول للحراك، الذي عقدوه بفندق التلال الوسيطة في مدينة البيضاء أمس الثلاثاء، وفق بيان أصدروه في ختام اللقاء اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء.

أسباب تأسيس حراك المطالبة بالانتخابات الرئاسية
وأوضح البيان أن هذا الموقف جاء بسبب «ما تمر به البلاد من أزمة وانسداد سياسي بسبب شدة التشظي والصراع ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما جعل المواطن يئن بين مطرقة الصراع السياسي وسندان الأزمة الاقتصادية العالمية، ولفشل جميع خرائط الطريق السياسية الدولية والمحلية والاتفاقات».

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وأعرب المجتمعون عن خوفهم «من خروج أفراد الشعب عن السيطرة القانونية والاجتماعية وارتكاب الجرائم واستيفاء الحق بالذات من أجل توفير قوت يومهم» بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية واستمرار الصراع السياسي في البلاد.

وأكدوا أنهم تنادوا «من أجل المطالبة بالاستحقاق الانتخابي وإتمامه بانتخابات رئاسية إيمانًا منهم بأن الحل لهذا العبث والمماحكات السياسية لا ينتهي إلا بإجراء هذا الاستحقاق تحت رؤية واضحة الملامح هدفها الرئيسي هو إتمام الانتخابات الرئاسية والخروج بالبلاد من عنق الأزمة السياسية».

ملتقى لحراك المطالبة بالانتخابات الرئاسية في أجدابيا
وأكد المجتمعون، في البيضاء، اتفاقهم على البدء في تأسيس الحراك الشعبي الاجتماعي عملًا بقاعدة أن «الشعب مصدر السلطات يمنحها لمن يختاره عبر صناديق الانتخابات»، منوهين إلى أنهم سيعملون على «إعداد ملتقى عام يضم كل الليبيين بجميع مكوناتهم الثقافية والاجتماعية والشبابية والسياسية لتفعيل إتمام هذا الاستحقاق بانتخابات رئاسية تكون في مدينة أجدابيا نهاية شهر سبتمبر».

وأكدت مجموعة الأعيان والمشايخ والمثقفين والنشطاء والمهتمين بالشأن السياسي والاجتماعي خلال اجتماعهم في البيضاء، أن استضافة أجدابيا ملتقى الحراك للمطالبة بالانتخابات الرئاسية ستكون يوم السبت الموافق 24 سبتمبر، داعين الجميع إلى الحضور والمشاركة.

إعلان تأسيس حراك للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في البيضاء
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