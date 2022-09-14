«حكومة الوحدة»: 18 ألف قرض و21 ألف قطعة أرض بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي ستشمل 18 ألف قرض، وما يقارب 21 ألف قطعة أرض استكملت إجراءاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع النهائي للجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي تمهيدًا للبدء الفعلي في التوزيع، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ولجنة إدارة شركة التهيئة العمرانية.

- بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي

- مراجعة الخطوات التنفيذية لمبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي

وناقش الاجتماع الصيغة النهائية المقدمة من مصرف الادخار والاستثمار العقاري وشركة التهيئة العمرانية، وفق الأسماء التي جرى حصرها في المنظومة، بحسب بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة على «فيسبوك».

برنامج المرحلة الثانية من الإقراض وتوزيع الأراضي

وتابع المجتمعون آلية العمل في برنامج المرحلة الثانية من الإقراض وتوزيع الأراضي، موضحين أن التوزيع سيبدأ بعد أن تستكمل اللجان الفرعية بالبلديات أعمال الفرز للمتقدمين وتحديد أولوية المستفيدين.

وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة المبادرة في 20 فبراير الماضي، خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، وتختص بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضًا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع أراضٍ على شباب في مختلف أنحاء ليبيا.